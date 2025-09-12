THY ödüle doymuyor! Üst üste 5. kez ‘World Class’ın sahibi oldu

Los Angeles'ta düzenlenen APEX World Class ödül töreninde THY, emniyet ve sağlık, misafir deneyimi, sürdürülebilirlik ve yiyecek&içecek uygulamaları olmak üzere dört kategorideki performansa göre değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede havayolu şirketi üst üste 5'nci kez World Class ödülünü alırken, üst üstü 2'nci defa ise 'World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödülünü aldı. THY ayrıca bu sene kategorilere yeni eklenen 'Yiyecek&İçecek Hizmetleri Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödülüne de layık görüldü.