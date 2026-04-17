THY oraya uçuşa yeniden başlıyor! İlk sefer için saat verildi

Türk Hava Yollarının (THY), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle durdurduğu Halep seferlerini, 22 Nisan'da yeniden başlatacağı bildirildi.

ORTA DOĞU'DA HAVA SAHALARI YENİDEN AÇILIYOR

28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından güvenlik gerekçesiyle sivil uçuşlara kapatılan hava sahaları, aralarında Suriye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde yeniden açıldı. Bu gelişme, bölgedeki uçuş trafiğinin kademeli olarak normale dönmesinin önünü açtı.

HALEP SEFERLERİ 22 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Bu kapsamda THY, Suriye'nin Halep kentine uçuşlarını 22 Nisan'da yeniden başlatacak. Şirketin resmi internet sitesinde Halep seferleri için bilet satışlarının da açıldığı görüldü.

İLK UÇUŞ İSTANBUL'DAN YAPILACAK

İlk seferin, İstanbul Havalimanı'ndan 22 Nisan günü saat 07.40'ta gerçekleştirileceği bildirildi.