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Giriş Tarihi: 13.12.2023

THY, Osaka uçuşlarına başladı

THY, Osaka uçuşlarına başladı
TÜRK Hava Yolları (THY), başkent Tokyo'dan sonra Japonya'da sefer yaptığı ikinci şehir olarak Osaka'yı uçuş ağına ekledi. Bugün başlayan seferler, Boeing 787-9 ile İstanbul Havalimanı ile Osaka Uluslararası Havalimanı arasında pazartesi, salı, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın dört günü gerçekleştirilecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Osaka uçuşları yalnızca Asya-Pasifik bölgesindeki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında insanları ve kültürleri birbirine bağlama konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor" dedi.
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THY, Osaka uçuşlarına başladı
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