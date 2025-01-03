THY pilot adayı alacak

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri kapsamında adım atarak, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı. THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY olarak havacılık sektöründe sürdürülebilir başarı için yalnızca fiziksel kapasitelerini değil aynı zamanda insan kaynağını da sürekli güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yeni işe alımlarımızla hizmet kalitemizi artırmayı ve sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

KİMLER BAŞVURACAK?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ikinci pilot aday adayları için açılan, "Take-Off Cadet" ilanına 01 Ocak 1995-31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğan lisans mezunları başvurabilecek.

2 YIL EĞİTİM

İstihdam sürecinde başarılı olanlar, 2 yıl boyunca eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından da faydalanabilecek.

NASIL YAPILACAK?

İkinci pilot aday adaylığı başvuruları, "kariyer. thy.com" adresi üzerinden yapılabiliyor.