THY piyasa değerinde Lufthansa’yı geçti

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri, Almanya'nın önde gelen hava yolu şirketi Lufthansa'nın piyasa değerini solladı. THY'nin piyasa değeri, pazartesi günü hisse senedi fiyatının yüzde 8 artarak 138.60 liraya çıkmasıyla 191.3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin 31 Aralık 2021'de 20.02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak yüzde 592.3 arttı. Böylece cari kurla 9.78 milyar euroya ulaşan THY'nin toplam piyasa değeri, Alman Lufthansa'nın 9.28 milyar euro olan piyasa değerini geride bıraktı. THY'nin hisse fiyatı ayrıca 141 TL ile tarihi zirveyi gördü. Lufthansa'nın hisse fiyatı ise yılbaşından bu yana yüzde 25.7 arttı. THY, Kovid- 19 salgınının olumsuz finansal koşullarını hızlıca atlatıp küresel ölçekte yaptığı atılımlarla 2022'de kârını çok güçlü bir şekilde artırırken, Lufthansa'nın salgın sonrası toparlanması çok kolay olmadı. Yılın 3. çeyreği itibarıyla THY'nin toplam gelirleri, 6.1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aşarken, kargo gelirleri, yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.