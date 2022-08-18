THY sağlık sektörünü 5 milyar dolarlık ihracat hedefine uçuracak

"HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2025 YILI HEDEFİNE 2023 YILINDA ULAŞACAK"

Türkiye'nin hizmet ihracatıyla ilgili bilgiler de veren Bolat, şunları söyledi:

"2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artışla 58,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren hizmet sektörleri, 26,5 milyar dolar da ticaret fazlası verdi. Bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 69 artışla 33 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirirken, yaklaşık 14,5 milyar dolar tutarında hizmet ticareti fazlası sağlamış olduk. Yılın geri kalanının da çok verimli geçmesini bekliyor, yaptığımız çalışmalar neticesinde yılı hem çok iyi bir hizmet ihracatı rakamı ile hem de yüksek bir dış ticaret fazlası ile tamamlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonunda da 90 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek ve 2025 yılı için belirlediğimiz 110 milyar dolar ve üzeri ihracat hedefimizi de 2023 yılında yakalamak."