THY satın alma fırsatlarını değerlendiriyor

TÜRK Hava Yolları, küresel büyüme stratejisi kapsamında Asya ve Güney Amerika başta olmak üzere hava yolu şirketleri, kargo işletmeleri ve bakım-onarım tesislerine yönelik satın alma ve yatırım fırsatlarını inceliyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, geçen yıl ağustosta İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'dan azınlık hissesi satın almak üzere anlaşmaya vardığını hatırlatarak, sonraki dönemde Asya, Uzak Doğu, Avrupa ve Latin Amerika'yı kapsayan daha geniş bir yatırım perspektifine sahip olduklarını söyledi.

YENİ FONA İMZA

Şeker, THY'nin hava yolu şirketleri, kargo işletmeleri ile bakım ve onarım tesislerine yönelik potansiyel yatırımları incelediğini belirtti. Air Europa yatırımını "kilit bir adım" olarak nitelendiren Şeker, şirketin sonraki hamlelerinin büyük olasılıkla Asya ve Güney Amerika'da gerçekleşeceğini ifade etti. Şirketin motor üreticisi CFM International ile müzakereleri devam ederken Şeker, anlaşmanın yakın gelecekte tamamlanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. THY, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) gelişimini desteklemek amacıyla Burnham Sterling Asset Management'in (BSAM) yönettiği SAFFA Fund I LP (SAFFA Fonu) ünvanlı fona katılımına yönelik sözleşme imzaladı. THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, havacılık sektöründeki işbirlikleri, uzun vadeli planları ve sürdürülebilir havacılık hedefleri doğrultusunda, SAFFA Fonu'na katılımlarını duyurmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Burnham Sterling Asset Management LLC İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Michael Dickey Morgan ise, "THY'nin SAFFA Fonu'na yaptığı taahhüt, dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin bu dönüşümü uzun vadede vazgeçilmez gördüğünün güçlü bir göstergesidir" dedi. Öte yandan GE Aerospace ve THY Teknik A.Ş., Veri Bağlantısı Kontrol ve Görüntüleme Üniteleri (DCDU) için GE Aerospace'in yetkili bakım, onarım ve revizyon (MRO) desteğini ilk beş yıllık süre için genişletecek bir Hizmet ve Lisans Anlaşması imzaladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör