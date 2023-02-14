THY tahliye ve yardım malzemesi seferberliğini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ayrı depremin ardından depremzedelerin bölgeden tahliyesi için uçuşlar gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) bugün 89 seferle 16 bin 268 vatandaşın tahliyesi edileceğini açıkladı. Türk Hava Yolları'nın ilk gününden bu zamana kadar bin 13 sefer ile 182 bin 613 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirildiği, Turkish Cargo ile 9 günde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 108 kargo seferiyle 6 bin 708 ton yardım malzemesini afet bölgesine taşındığı kaydedildi. İnsan ve yardım taşıma işlemleri devam ederken deprem bölgelerinden uçağa binen vatandaşların uçağa evcil hayvanlarıyla alınması için havalimanlarında taşıma kafesi göndermeye başladı.