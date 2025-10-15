THY Teknik A.Ş Corendon ile Komponent Pool anlaşmasını yeniledi

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Corendon Hava Yolları ile anlaşmasını yeniledi.

MRO Europe 2025 fuarında imzalanan anlaşma Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Corendon Hava Yolları'nın Boeing 737MAX ve Boeing 737NG filolarının tüm komponent pool ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Anlaşma kapsamında Corendon Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş parça havuzu, nitelikli iş gücü ve komponent bakım alanındaki uzmanlığından da faydalanmayı sürdürecek.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, geniş bakım ve onarım kapasitesi, yüksek teknolojiye dayalı çözümleri ve uluslararası sertifikalı mühendislik kabiliyetleriyle dünyanın önde gelen uçak bakım kuruluşları arasında yer almaktadır. Deneyimli teknisyenleri ve uzman kadrosuyla her geçen gün hizmet ağını genişleten şirket, müşterilerine sunduğu güvenilir çözümlerle küresel havacılıkta güçlü bir paydaş olmayı sürdürmektedir.