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Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:55 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:09

THY Teknik'ten üç yeni anlaşma

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY Teknik’ten üç yeni anlaşma

Küresel ölçekte uçak bakım onarım ve revizyon (MRO) sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. her geçen gün genişleyen müşteri portföyü ile sektörel rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. THY Teknik A.Ş 22-23 Şubat tarihlerinde Dubai'de düzenlenen ve havacılık sektöründen birçok firmanın katıldığı 'MRO Middle East 2022 Fuarı'nda 3 adet yeni bakım anlaşmasına imza attı.

Çeşitli bakım tiplerinde 2019 yılından beri hizmet verdiği Dubai merkezli flydubai firması ile 2 adet Boeing 737NG uçağının 'C' bakımlarını kapsayan bir anlaşma imzalayan şirket, Kuveyt merkezli hava yolu Jazeera Airways ile de 3 adet Airbus A320neo uçağının C bakımları için anlaşma imzaladı.

THY Teknik'ten üç yeni anlaşma | Video

THY Teknik A.Ş fuarda ayrıca İsviçre merkezli AMROS Global firması ile de 2 adet Airbus A330 uçağının C bakımlarının yapılması için mutabakat metni imzaladı.

HİZMET VERDİĞİMİZ COĞRAFYAYI GENİŞLETİYORUZ

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, her geçen gün kabiliyetlerini daha da geliştirerek hizmet verdikleri coğrafyayı genişlettiklerini belirterek "Bakım emniyeti ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sürdürdüğümüz bakım faaliyetlerimizin müşterilerimizin bizi tercih etmesindeki en önemli etken olduğunu düşünüyorum.

Bir süredir farklı projelerde birlikte çalıştığımız flydubai ve Jazeera Airways firmalarının şirketimize yeni uçaklar emanet etmesi, hizmet kalitemizin ve bize duyulan güvenin bir göstergesidir. AMROS Global firması ile imzaladığımız anlaşmanın da uzun yıllar sürecek bir iş birliğinin ilk adımı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

C BAKIMI NEDİR

Havacılık otoritelerinin belirlediği kurallar doğrultusunda her 18 ila 24 aylık sürede uygulanması gereken C bakımlar, tüm uçak sistemlerinin fonksiyonel ve operasyonel kontrollerini, modifikasyonlarını, komponent ve parçaların kontrolleriyle birlikte, gerekli durumlarda bunların değişimlerini kapsayan üs bakım faaliyetleri arasında yer alıyor.Dünya üzerinde geniş bir coğrafyada birçok hava yolu kuruluşuna kapsamlı üs bakım hizmeti sunan THY Teknik A.Ş., uçak bakımı dışında kabiliyetindeki uçak ana komponentleri için bakım onarım ve revizyon hizmetleri, ikame yedek komponent destek hizmetleri ve müşterilerine tek noktadan tüm teknik hizmetleri sunabilen en yetkin uçak bakım şirketleri arasında yer alıyor.

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THY Teknik'ten üç yeni anlaşma
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