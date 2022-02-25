Çeşitli bakım tiplerinde 2019 yılından beri hizmet verdiği Dubai merkezli flydubai firması ile 2 adet Boeing 737NG uçağının 'C' bakımlarını kapsayan bir anlaşma imzalayan şirket, Kuveyt merkezli hava yolu Jazeera Airways ile de 3 adet Airbus A320neo uçağının C bakımları için anlaşma imzaladı.

THY Teknik'ten üç yeni anlaşma | Video

THY Teknik A.Ş fuarda ayrıca İsviçre merkezli AMROS Global firması ile de 2 adet Airbus A330 uçağının C bakımlarının yapılması için mutabakat metni imzaladı.