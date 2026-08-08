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Giriş Tarihi: 8.08.2026

THY temmuzda 9.5 milyon yolcu taşıdı

THY temmuzda 9.5 milyon yolcu taşıdı
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Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılı temmuz ayı trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket temmuz ayında 9.5 milyon yolcuya hizmet verirken, filosundaki uçak sayısı ise 563'e yükseldi. THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kapasitemizi dinamik şekilde yöneterek tarihimizin en yüksek temmuz ayı doluluk oranı olan yüzde 86.5'e ulaştık. Zamanında kalkış oranımızı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10.5 puan artırarak yüzde 82.4 seviyesine yükselttik. İlk yedi ayda toplam yolcu sayımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4 artırdık" denildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#THY #TÜRK HAVA YOLLARI

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THY temmuzda 9.5 milyon yolcu taşıdı
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