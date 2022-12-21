THY ’Terminal Girişim Hızlandırma Programı’ başvuruları başladı

THY 'Terminal İş Birliği Programı' ve' Invest On Board'programlarına ek olarak; Terminal Girişim Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdi.

Program çerçevesinde girişimcilere ihtiyaç duydukları yetenekleri kazandırmak ve böylelikle Türkiye girişim ekosistemindeki kaliteli girişim sayısının artırılması hedefleniyor.

Programın daha verimli gerçekleşebilmesi ve iş birliği fırsatlarının ortaya çıkabilmesi için şirketin ilgi duyduğu bazı odak alanlarını belirleyen THY programına başvuracak girişimlerin; havacılık çözümleri, seyahat ve havacılıkta müşteri deneyimi, sosyal girişimler/ sürdürülebilirlik, kurumsal süreçler ve ilgili teknolojiler, pazarlama ve satış kanallarında dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler hakkında çözüm üreten firmalar olması bekleniyor.

Program, girişimlerin gelirlerini artırabilmelerine, giderlerini azaltabilmelerine, girişimlerini daha iyi yönetebilmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyimi kazanabilmelerine, iş ağı geliştirebilmelerine olanak sağlayabilecek şekilde tasarlandı.

Şubat 2023'de başlaması planlanan programın başvuruları 23 Ocak tarihine kadar devam edecek. 12 hafta sürecek programın sonunda katılımcılar üretilen projeler ile ilgili final sunumlarını yaparak mezun olacak.