Haberler Ekonomi Haberleri THY uçakları Sumud Filosu aktivistleri için Eilat'ta
Giriş Tarihi: 21.05.2026 11:42

THY uçakları Sumud Filosu aktivistleri için Eilat'ta

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin akşam saatlerinde Türk Hava Yolları’nın (THY) 3 özel uçağıyla İstanbul Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor. 428 aktivistin aralarında 78 Türk vatandaşı bulunuyor.

DHA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan Çarşamba gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı.

İsrail tarafından alıkonulan 78'i Türk vatandaşı 428 aktivistin İsrail'de bulunan Eilat Havalimanı'na yakın bir alana getirildiği öğrenildi.

Aktivistlerin tahliyesi için THY'nin TK-6919 sefer sayılı TC-JTM, TK-6921 sefer sayılı TC-JSO ve TK-6925 sefer sayılı TC-JTO kuyruk tescilli uçakları İsrail Eilat Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
