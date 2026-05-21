THY uçakları Sumud Filosu aktivistleri için Eilat’ta

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan Çarşamba gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı.

İsrail tarafından alıkonulan 78'i Türk vatandaşı 428 aktivistin İsrail'de bulunan Eilat Havalimanı'na yakın bir alana getirildiği öğrenildi.

Aktivistlerin tahliyesi için THY'nin TK-6919 sefer sayılı TC-JTM, TK-6921 sefer sayılı TC-JSO ve TK-6925 sefer sayılı TC-JTO kuyruk tescilli uçakları İsrail Eilat Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

