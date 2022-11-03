THY üçüncü çeyrekte tarih yazdı

Eylül ayında Skytrax tarafından "Avrupa'nın en iyi hava yolu", "Dünyanın en iyi Business Class ikram servisi" ve "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" seçilen Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), yılın üçüncü çeyreğinde tarihi bir performansa imza attı. THY, 9 aylık kârını yüzde 517 oranında artırarak 38.5 milyar liraya, cirosunu ise yüzde 268 artırarak 223.1 milyar liraya çıkardı. Şirket yılın ilk 9 ayında günde ortalama 817.3 milyon TL ciro yaptı. Yılın ilk 6 ayında 11.4 milyar TL kâr elde eden THY, üçüncü çeyrekte ise 27 milyar lira kâr elde etti. Talepteki güçlü toparlanma ve operasyonel çevikliği ile bu yılın üçüncü çeyreğini 1.5 milyar dolar net kâr ile tamamlayan THY, 2020'den itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına karşın üst üste beşinci çeyrekte de net kâr elde etti.Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 6.1 milyar dolarla 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aştı. Toplam gelirin yüzde 14'ünü oluşturan kargo gelirleri, üçüncü çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yolcu kapasitesinin 2019'un aynı döneminin yüzde 16 üzerinde gerçekleştiği bu yılın üçüncü çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 91.4, dış hatlarda ise yüzde 85.3 doluluk oranı ile toplam 23 milyon yolcu taşındı. THY'nin filosu 260'ı dar, 109'u geniş gövde, 21'i de kargo uçağı olmak üzere toplam 390 uçaktan oluşuyor.