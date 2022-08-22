Thy yönetimi: Yeni nesil uçaklar Van’a sefer yapacak

'BU YIL HİZMET İHRACAATI GELİRİMİZ 80 MİLYAR DOLARA ÇIKTI'

Bolat, geçen sene Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, Türkiye'nin hizmet ihracaatındaki gelirinin 55 milyar dolar olduğunu da hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sene bu rakam 80 milyar dolara çıktı. Yani hizmet ihracatında 25 milyar dolarlık bir artış var. Şimdi enerjinin pahalanmasından dolayı Türkiye'nin biliyorsunuz eksradan harcamak zorunda olduğu rakam 50 milyarın üstü. Demek ki, bunun 25 milyarını hizmet ihracatçıları olarak biz sağlamışız. THY, hizmet ihracatının ana omurgalarından bir tanesi. Bunlardan en büyüğü turizm. Bir diğeri de sağlık turizmi. Sağlık turizminde 2021 yılındaki rakam 1,6 milyar, bu yıl 2,5 milyara çıkmışız. Seneye tahminlerimiz bunun 5 milyara çıkması yönünde. Turizm gelirlerinden seneye beklediğimiz rakamlarımız 55 milyar dolar. THY'nin bu konudaki en büyük katkısı döviz girdisi sağamasıdır. THY, bu sene 14,5 milyar dolar döviz girdisi yapmış. Bakın; Türkiye'nin ilk 3 mal ihraç eden şirketlerin toplamı bu rakamı bulmuyor. Yani hakikaten THY'nın yüklendiği misyon insanları sevdiklerine kavuşturmanın yanında ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan bir şirket olması. Bu açıdan da sevginin ve barışın memleketi olan Van'da da ekonomiye ne katkılar yapabiliriz' diye de çalışma yaptık. Burada büyük sağlık kuruluşlarımız var. Bu sağlık kuruluşlarımızın da Türkiye'ye katkılarını artırmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı olarak da bugün yaptığımız toplantı da önemli bir sonuç."