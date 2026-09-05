THY’de hedef en değerli 100’e girmek

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en değerli 100 markası arasına girme hedefiyle yoluna devam ediyor. Şirketin marka değerini daha da yukarı taşımak istediklerini belirterek THY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, "Dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz. Hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı büyümeye ağırlık vereceğiz" dedi. Olmuştur, bugün dünyanın en değerli hava yolu markasının 120'li basamaklarda yer aldığını söyledi. Bugüne kadar hiçbir hava yolu markasının ilk 100'e giremediğine dikkati çeken Olmuştur, söz konusu hedefin iddialı olmakla birlikte dünyada bu seviyeye yaklaşmış hava yolları varsa hedef alınabileceğini ifade etti. Marka değerinin, kolaylıkla kopyalanamayan ve markaların çok uzun süre sürdürülebilir büyüme koridorunda yaşamasına sebebiyet veren çok kıymetli ve inşa edilmesi uzun bir sürece yayılmış bir değer olduğunu belirtti.

122 DENEYİM NOKTASI

Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ve net tavsiye skorunu artırmaya yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirten Olmuştur, şunları kaydetti: "Yolcularımızla temas ettiğimiz 122 deneyim noktamız bulunuyor. Müşteri deneyiminin parçaları olan tüm bu temas noktalarının, değer odaklı büyüme stratejimizde en önemli kriter olduğunun farkındayız." Olmuştur, THY'nin son 9 yıldır Türkiye'nin en değerli markası seçildiğini belirterek, "2025 yılında 2,9 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak kendi tarihimizin en yüksek marka değerini elde ettik." diye konuştu. Ahmet Olmuştur, THY'nin dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olduğunu bildirdi.



COĞRAFİ YAKINLIK

İstanbul'un önemli avantajlarından birinin Avrupa'ya coğrafi yakınlığı olduğunu vurgulayan Olmuştur, "Bölgesel uçaklarla Avrupa'da bugün uçtuğumuz noktaların yanında, daha sınırlı yolcu potansiyeli nedeniyle mevcut filomuzla verimli şekilde hizmet veremediğimiz yeni şehirlere de ulaşma imkânına kavuşacağız. Günlük 100-140 yolcu potansiyeline sahip birçok şehri İstanbul'a bağlayıp, yolcularımızı İstanbul üzerinden uçuş ağımızdaki diğer destinasyonlara taşıyacağız" dedi. Genel Müdür Olmuştur, bölgesel uçakların filoya katılması için 2028'in ikinci yarısını hedeflediklerini, uzun menzilli uçakların filodaki payının artırılması yönünde stratejik planlamaların yapıldığını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör