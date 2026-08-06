THY’de savaşa rağmen büyümeye devam

İran ve İsrail'in karşılıklı fırlattığı füzeler iki ülke dışında küresel havacılık sektöründe de derin yaralar bıraktı. Özellikle Körfez bölgesindeki daralma ciddi seviyelere ulaştı. Türk Hava Yolları, savaşa rağmen 2026'nın ilk yarısında gelirini yüzde 21 artırarak 13.1 milyar dolara, yolcu sayısını ise 44.5 milyona çıkardı. Şirketin yolcu sayısı yüzde 5.5 artmış oldu. Yolcu doluluk oranı ise 2.3 puanlık artışla yüzde 83.7'ye çıktı. İç hat yolcu sayısı yüzde 3.6 artışla 15.1 milyona, dış hat ise yüzde 6.6 artışla 29.4 milyona ulaştı.
ÇEŞİTLİLİK KURTARDI
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, küresel ağ yapısının, krizlerde en önemli avantajlarından biri olduğunu vurguladı. Murat Şeker, "Körfez hava yollarıyla karşılaştırıldığında Avrupa'ya çok daha yakın bir bağlantı merkeziyiz. İstanbul, yalnızca Avrupa için değil, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Amerika arasında da güçlü bir merkez. Uçuş ağımızın çeşitliliği, farklı pazarlardaki daralmaları başka bölgelerdeki fırsatlarla dengelememize imkân veriyor" dedi.
KÂRLILIK BASKILANDI
Ancak 28 Şubat'ta başlayan savaşın THY'ye maliyeti ise 2.1 milyar dolara ulaşınca operasyonel performansın kâra aynı ölçüde yansıması olmadı. THY'nin net dönem kârı, geçen yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk 6 ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti.
OLUMLU SEYİR BAŞLIYOR
2.1 milyar dolarlık savaş etkisinin en büyük kalemi 1.3 milyar dolarla yakıt fiyatlarındaki artış oluştururken, küresel enflasyon ve kur hareketleri 450 milyon dolar, atıl kapasite 170 milyon dolar ve diğer giderler 155 milyon dolar ek maliyet yarattı. Atıl kapasite THY'nin önemli pazarlarından olan Körfez'e iptal edilen uçakların yerde kalması sonucu oluştu. Bu bölgeye uçan filonun büyük bir kısmı ise alternatif coğrafyalara sevk edildi. THY'nin uçtuğu yer sayısının fazla olması ve Çin ile Güney Afrika gibi yerlerdeki frekans artışı da bu olumsuz etkiyi azalttı. Birim gelir ve doluluk oranındaki iyileşmeden 1 milyar 179 milyon dolar, verimlilik çalışmaları ise 157 milyon dolar pozitif katkı sağlandı. Murat Şeker, yılın ikinci yarısında barış sürecinin devam etmesi halinde kârlılık rakamlarının pozitife döneceğini ve yılı kârlılık noktasında olumlu bir şekilde kapatacaklarını belirtti.
'SALAH İLE ALAKAMIZ YOK'
Adı Beşiktaş'la da geçen ancak daha sonra Trabzonspor'un transfer ettiği Liverpool'un ve aynı zamanda Premier Leauge'in yıldızlarından Muhammed Salah konusunda Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu iddiaları dün sosyal medyada oldukça geniş yer buldu. Bu konuda soruları yanıtlayan Murat Şeker böyle bir sponsorluk hamlelerinin olmadığını vurguladı. Mevcut spor desteklerinin tüm takımlara aynı şekilde devam edeceğini belirtti.
500'ÜN ÜZERİNDE VERİMLİLİK PROJESİ
THY, yükselen maliyetlere karşı şirket genelinde kapsamlı bir verimlilik programı yürütüyor. Farklı birimlerden toplanan 500'ün üzerindeki proje; gelir artışı, maliyet azaltımı, operasyonel verimlilik, personel planlaması ve süreç iyileştirmeleri başlıklarında değerlendiriliyor. Program kapsamında ilk altı ayda yaklaşık 50 milyon dolarlık katkı sağlandı. Yıl sonuna kadar maliyet azaltımı ve tasarrufların 400 milyon dolara yaklaşması hedefleniyor. Fazla bagaj, koltuk seçimi, kabin sınıfı optimizasyonu ve ilave hizmetler gibi yan gelir kalemlerinde ise yaklaşık 150 milyon dolarlık ek katkı oluşturuldu.
UZAK DESTİNASYONLARA YENİ ÜRÜNLER
Kanada, Vietnam, Peru, Pakistan, Mısır, Güney Afrika ve Çin gibi pazarlarda yeni haklar alınırken, bazı hatlarda geçici kapasite izinleri kalıcı kazanımlara dönüştürüldü. Kanada'da Toronto ve Montreal hatlarına ek kapasite planlanırken, Güney Afrika uçuşlarının artırılması gündeme alındı. Çin ana karasında Pekin, Şanghay ve Guangzhou'nun ardından Chengdu'nun dördüncü destinasyon olarak uçuş ağına eklenmesi planlandı. Şeker, uzak hatların THY'nin büyümesindeki rolüne işaret ederek, bu hatlarda yalnızca yeni destinasyonların değil, uçuş süresi, aktarma deneyimi, ürün kalitesi ve yolcu konforunun da birlikte ele alındığını belirtti. Şeker, uzun menzilli uçak ihtiyacı, kabin konfigürasyonu, premium ekonomi sınıfı ve yeni nesil yolcu ürünleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
KARGODA KÜRESELDE İLK ÜÇ HEDEFİ
THY'nin taşıdığı kargo ve posta miktarı yüzde 13.3 artışla 1.16 milyon tona ulaştı. Küresel tedarik zincirlerindeki değişim, bölgesel çatışmalar ve ilk iki şirketin kapasite azaltmak zorunda kalması, Turkish Cargo'nun pazar payını büyütmesine katkı sağladı. Şirket yönetimi, dönemsel koşulların sıralamayı değiştirdiğini kabul etmekle birlikte, Turkish Cargo'nun lider konuma yükseldiğini de vurguluyor. Şirketin uzun vadeli hedefi kargoda dünyada ilk üçteki yerini korumak.