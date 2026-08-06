THY’de savaşa rağmen büyümeye devam

ÇEŞİTLİLİK KURTARDI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, küresel ağ yapısının, krizlerde en önemli avantajlarından biri olduğunu vurguladı. Murat Şeker, "Körfez hava yollarıyla karşılaştırıldığında Avrupa'ya çok daha yakın bir bağlantı merkeziyiz. İstanbul, yalnızca Avrupa için değil, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Amerika arasında da güçlü bir merkez. Uçuş ağımızın çeşitliliği, farklı pazarlardaki daralmaları başka bölgelerdeki fırsatlarla dengelememize imkân veriyor" dedi.

KÂRLILIK BASKILANDI

Ancak 28 Şubat'ta başlayan savaşın THY'ye maliyeti ise 2.1 milyar dolara ulaşınca operasyonel performansın kâra aynı ölçüde yansıması olmadı. THY'nin net dönem kârı, geçen yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk 6 ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti.