THY’den 100 milyar TL’lik yatırım

KARGO KAPASİTESİ İKİ KATA ÇIKACAK

2027–2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması planlanan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi ise tek çatı altında Avrupa'daki en büyük, dünyada üçüncü büyük hava kargo terminali olacak. Kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacak ve 2.2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4.5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo'yu küresel liderliğe taşıyacak.

GÜNLÜK 500 BİN KİŞİLİK YEMEK

Günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek kapasitede, dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olarak konumlanan Ana İkram Binası, 2027-2028 döneminde faaliyete geçecek. Bu tesis THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak.

E-İHRACATIN PAYINI % 10'A ÇIKARACAK

İhracatta yüzde 1.5 pay oluşturan e-ticaretin payının, 2030'a kadar yüzde 10'a çıkartılması hedefleniyor. Bu hedefe en güçlü katkıyı da THY sunacak. Bu kapsamda bu yıl içinde E-Ticaret Kompleksi hizmete alınacak. Bu kompleks, "kapıdan kapıya entegre kargo çözümleri" sunan yeni nesil operasyon modeliyle Widect TTHY'nin küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek.