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Giriş Tarihi: 20.06.2026 14:02

THY'den 2050 için "karbon nötr hava yolu" hedefi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, şirketin 2050 yılına kadar karbon nötr hava yolu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sürdürülebilir finansman ve yenilikçi çözümlerle küresel havacılığın dönüşümüne katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

AA
THY’den 2050 için karbon nötr hava yolu hedefi
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 2050 yılı için karbon emisyon oranı nötr olan bir hava yolu şirketi olma hedefi doğrultusunda küresel havacılığın dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Şeker, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde ASFAAG tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Net Sıfır Atık Çağında Yeşil Finansman ve Muhasebenin Geleceğini Şekillendirmek" temalı konferansa katıldı.

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ile finansman alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaşan Şeker, şunları söyledi:

"THY olarak sürdürülebilirliği 2033 stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. 2050 yılındaki 'karbon nötr hava yolu' hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, sektörümüze yön veren yenilikçi finansal çözümler ve sürdürülebilirlik bağlantılı finansman gibi stratejik adımlarla küresel havacılığın dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI

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THY'den 2050 için "karbon nötr hava yolu" hedefi
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