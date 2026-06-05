THY’den 300 milyon euroluk anlaşma için kritik onay: İspanya’dan FDI izni çıktı

Türk Hava Yolları (THY), İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'nın azınlık hisselerinin satın alınmasına yönelik süreçte önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı. Şirket, İspanya tarafından doğrudan yabancı yatırım (FDI) onayının verildiğini duyururken, işlemin 2026 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
THY'DEN KAP AÇIKLAMASI
Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yatırım sürecinin şirketin küresel büyüme stratejisi kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Air Europa ile imzalanan anlaşmanın düzenleyici kurum onay süreçlerinin devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumu çerçevesinde, Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması ve İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U'dan 'Air Europa' azınlık payı alınmasına yönelik bağlayıcı teklifimiz şirket tarafından kabul edilmiş, taraflar arasında yatırım anlaşması imzalanmış ve ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması aşamasına geçilmişti."
Şirket, gelinen aşamada İspanya'dan doğrudan yabancı yatırım onayının verildiğini ve diğer resmi süreçlerin sürdüğünü bildirdi.
300 MİLYON EUROLUK STRATEJİK YATIRIM
THY'nin daha önce duyurduğu plana göre Air Europa yatırımının yaklaşık 300 milyon euro büyüklüğünde olacağı ifade edildi.
Kapanış sürecindeki teknik ve finansal düzenlemelere bağlı olarak devralınacak azınlık pay oranının yüzde 25 ile yüzde 27 arasında değişmesinin beklendiği kaydedildi.
LATİN AMERİKA VE AVRUPA STRATEJİSİ
Madrid merkezli Air Europa'nın özellikle Latin Amerika hattındaki güçlü ağına dikkat çekilirken, yatırımın THY'nin küresel uçuş stratejisinde kritik rol oynayacağı değerlendirildi.
Sektör değerlendirmelerine göre bu ortaklıkla birlikte THY'nin:
bekleniyor.
SÜREÇ 2026'DA TAMAMLANABİLİR
THY, yatırım sürecine ilişkin diğer düzenleyici kurum onaylarının sürdüğünü belirtirken, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
Havacılık sektöründe yakından takip edilen anlaşmanın, tüm izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.