THY’den 300 milyon euroluk anlaşma için kritik onay: İspanya’dan FDI izni çıktı

THY'DEN KAP AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yatırım sürecinin şirketin küresel büyüme stratejisi kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Air Europa ile imzalanan anlaşmanın düzenleyici kurum onay süreçlerinin devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumu çerçevesinde, Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması ve İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U'dan 'Air Europa' azınlık payı alınmasına yönelik bağlayıcı teklifimiz şirket tarafından kabul edilmiş, taraflar arasında yatırım anlaşması imzalanmış ve ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması aşamasına geçilmişti."

Şirket, gelinen aşamada İspanya'dan doğrudan yabancı yatırım onayının verildiğini ve diğer resmi süreçlerin sürdüğünü bildirdi.