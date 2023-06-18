THY’den AirBusiness Academy ile işbirliği

Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi ile Airbus'ın eğitim hizmetlerinden sorumlu şirketi AirBusiness Academy arasında işbirliği anlaşması imzalandı. THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın bilinç ve sorumluluğuyla markamızı gelecek yıllara başarıyla uçuracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile AirBusiness Academy'nin eğitim alanındaki bu işbirliği anlaşmasına imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.