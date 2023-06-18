Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY’den AirBusiness Academy ile işbirliği
Giriş Tarihi: 18.6.2023

THY’den AirBusiness Academy ile işbirliği

THY’den AirBusiness Academy ile işbirliği
Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi ile Airbus'ın eğitim hizmetlerinden sorumlu şirketi AirBusiness Academy arasında işbirliği anlaşması imzalandı. THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın bilinç ve sorumluluğuyla markamızı gelecek yıllara başarıyla uçuracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile AirBusiness Academy'nin eğitim alanındaki bu işbirliği anlaşmasına imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY’den AirBusiness Academy ile işbirliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA