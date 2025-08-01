THY’den akıllı bagaj kararı

Türk Hava Yolları (THY) uçuş güvenliği nedeniyle lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin veya uçak altında taşınmayacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini yapan özel bir havayolu şirketinin uçağı, Kazakistan Hava Sahası'na seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının (powerbank) koltuk arasına düşmesi üzerine, güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Yaşanan buna benzer olaylar nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) içinde lityum batarya bulunan taşınabilir şarj cihazının uçuş sırasında kullanımını yasaklanması konusunda tavsiyede bulundu. SHGM'nin havayolu şirketlerinde yönelik tavsiye kararı sonrası Türk Hava Yolları, içerisinde lityum batarya bulunan akıllı bagajlarla ilgili yeni bir karar aldı. THY'nin internet sitesinde, "Akıllı bagajlar; harici cihazları şarj etme imkânı sağlayan entegre lityum bataryalar, GPS takip cihazları, Bluetooth, Wi-Fi, kendini tartma özelliği ve de dijital kilit içeren cihazlardır. Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz. Akıllı bagajların kabin bagajı olarak taşınması, lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır" denildi.



HALEP UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLADI

THY Nisan 2012'de iç savaş nedeniyle ara verdiği Suriye'nin Halep kentine uçuşlarını yeniden başlattı. Ocak 2025'te başlayan Şam seferlerinin ardından Halep'in de eklenmesiyle THY, Suriye'deki destinasyon sayısını ikiye çıkardı. THY'nin Halep seferleri İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün, 19 Ağustos itibarıyla haftada 5 gün, 1 Eylül sonrası ise her gün olacak. THY Satış Başkanı (2. Bölge) Mahmut Yayla, bu hattın açılmasıyla iki ülke arasındaki bağın daha da güçleneceğini söyledi.