THY’den Cezayir ile işbirliği

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Cezayir Hava Yolları (Air Algerie) arasında stratejik işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandı. THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, imzalanan zapt, yürürlükteki kod paylaşımı anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve bağlantı olanaklarının artırılmasını da içeren zenginleştirilmiş bir işbirliği çerçevesi oluşturuyor. Her iki şirket kargo interline hizmetleri, uçak kiralama, ikram, bakım ve yer hizmetlerinde ortak girişim fırsatlarını değerlendirmeyi ve çevre projeleri, sürdürülebilirlik girişimleri konusunda da işbirliği yapmayı amaçlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu ortaklığın, karşılıklı büyümeyi destekleyeceğine olan inancımız tam" derken, Air Algerie CEO'su Hamza Benhamouda ise anlaşmanın iki şirket arasındaki bağları güçlendireceğini söyledi.