THY’den çifte kampanya

Türk Hava Yolları (THY) hem iç hem de dış hatlarla ilgili iki kampanya başlattı. Şirket, Türkiye'den Doğu Avrupa ve Balkanlara seyahat edecek misafirlerine avantajlı fiyatlarla uçuş imkânı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 15-25 Kasım 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle; 12 Ocak 2026-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Sofya ve Varna'ya 119 USD; Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag'a 139 dolar, Budapeşte'ye 159 dolar, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius'a 169 dolardan, 12 Ocak 2026-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Tiflis'e 119 dolar, Batum'a 129 dolar, Bakü'ye 159 dolardan, 12 Ocak 2026-18 Mart 2026 tarihleri arasında Priştine'ye 109 dolar; Üsküp'e 119 dolar, Saraybosna'ya 129 dolar, Tivat'a 139 dolar, Podgorica'ya 159 dolar, Zagreb, Ljubljana'ya 169 dolar ve Belgrad'a 179 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.Bayrak taşıyıcı havayolu, "Tüm Türkiye 1000 TL" olarak duyurduğu yeni kampanyasıyla iç hat biletlerini de rekor bir fiyattan satışa çıkardı. Toplam 120.000 koltukla sınırlandırılan kampanyadan yararlanmak için vatandaşların bugün akşama kadar biletlemeleri yapmaları gerekiyor. Uçuş tarihleri de 3 Şubat -19 Mart 2026 olarak belirlendi.