THY’den Çin’e yeni rota: Açılışa özel bilet fiyatları belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'ya uçuş başlatacağını duyurdu. İlk seferin 11 Kasım'da gerçekleştirileceği yeni hatla Çengdu, İstanbul ve THY'nin küresel uçuş ağına doğrudan bağlanacak.

ÇENGDU'YA HAFTADA 3 SEFER

21 milyonu aşan nüfusuyla Çin'in önemli şehirleri arasında yer alan Çengdu, THY'nin ülkedeki 4'üncü uçuş noktası olacak.

THY, İstanbul-Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar; Çengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 frekans sefer gerçekleştirecek.

Yeni hat, Çengdu'yu Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'nın küresel ağına doğrudan bağlayacak.

AÇILIŞA ÖZEL BİLET FİYATLARI

Açılışa özel kampanya kapsamında İstanbul-Çengdu ve Çengdu-İstanbul hatlarında ekonomi sınıfı gidiş-dönüş biletler 540 dolardan, Business Class biletler ise 1.991 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Belirtilen ücretlerin Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde geçerli olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatların farklılık gösterebileceği belirtildi.

"TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Çengdu uçuşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, "Çin, Türk Hava Yolları'nın stratejik pazarları arasında önemli bir yere sahip. Çin'in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip Çengdu'ya başlatacağımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör