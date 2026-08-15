THY’den Çin’e yeni sefer

Türk Hava Yolları
(THY
) Çin
'de Pekin
, Şanghay ve Guanco'nun ardından Çengdu seferlerine başlayacağını duyurdu. İlk sefer 11 Kasım'da gerçekleşecek. Çin'deki 4'üncü uçuş noktası olacak Çengdu, 21 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin önemli şehirleri arasında yer alıyor. THY, İstanbul- Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar, Çengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekansla sefer gerçekleştirecek. Yeni hat, Çengdu'yu Türkiye'ye ve THY küresel ağına doğrudan bağlayacak. Açılışa özel kampanya kapsamında İstanbul-Çengdu ve Çengdu-İstanbul hatlarında ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 540 dolar, Business Class biletler ise 1.991 dolardan başlayacak.