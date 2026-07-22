THY’den Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda üç önemli anlaşma

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi verdi.

THY'nin yeni simülatör alım anlaşmalarıyla pilot eğitiminde kaliteyi artıracağını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Simülatör alanında en önemli paydaşlarımızdan biri olan milli markamız HAVELSAN'la 8 Tam Uçuş Simülatörü ve 4 Uçuş Eğitim Cihazı için sözleşme imzalarken, bir diğer paydaşımız Canadian Aviation Electronics ile de 2'si opsiyonel 7 adet Tam Uçuş Simülatörü ve 2 adet Uçuş Eğitim Cihazı için anlaştık. Böylece, büyüyen filomuzla birlikte artan pilot ihtiyacımızı karşılamak amacıyla eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek için önemli adımlar attık. Dar ve geniş gövde farklı uçak tiplerini kapsayan bu siparişlerimizle birlikte eğitim altyapımızı ve hizmet kalitemizi daha da artıracağız."

Şeker, "Bir diğer imzayı ise sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretim kapasitesini artırmak ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla oluşturulan SAFFA Fonu'na katılmak için attık. Uzun vadeli büyüme stratejimiz, sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimiz ve tedarik zinciri güvenliği vizyonumuzla küresel havacılığın geleceğine ve dönüşümüne yatırımlarımızı daha da geliştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Anlaşmaların şirketin gelecek vizyonuna değer katacağını vurgulayan Şeker, "2033 yılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya, yerli ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte ortaklığımıza, ülkemize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör