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Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:55 Son Güncelleme: 10.06.2026 11:10

THY'den ilk 5 ayda güçlü büyüme: Uçak ve yolcu sayısı arttı!

Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılı mayıs ayında 7,9 milyon yolcuya hizmet ettiğini, filodaki uçak sayısının da 542’ye yükseldiğini açıkladı.

DHA
THY’den ilk 5 ayda güçlü büyüme: Uçak ve yolcu sayısı arttı!
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THY, 2026 yılı mayıs ayı ve ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan bildirimde havayolu şirketi mayıs ayında iç hatlarda 2,8 milyon dış hatlarda 5,1 milyon olmak üzere toplam 7,9 milyon yolcuya hizmet etti.

Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık verilere göre ise havayolu şirketi yüzde 83,5 doluluk oranını yakaladı.

Söz konusu dönemde iç hatlarda 12,3 dış hatlarda ise 24,1 milyon olmak üzere toplam 36,4 milyon yolcuya hizmet verdi.

THY'de filodaki uçak sayısı 542'ye yükselirken, uçulan nokta sayısı 358 oldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #THY

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THY'den ilk 5 ayda güçlü büyüme: Uçak ve yolcu sayısı arttı!
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