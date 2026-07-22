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Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:24

THY'den Miles&Smiles üyelerine tatil kampanyası: 2 kat statü mil fırsatı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) tatil markası Turkish Airlines Holidays, Miles&Smiles üyelerine 2 kat statü mili kazanabilecekleri rezervasyon kampanyası başlattı.

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THY’den Miles&Smiles üyelerine tatil kampanyası: 2 kat statü mil fırsatı!
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THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos'a kadar "www.turkishairlinesholidays.com" üzerinden yapılacak tatil paketi (uçak+otel) ve çoklu uçuş (multi-city) rezervasyonlarında, Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus seviyelerindeki tüm Miles&Smiles üyeleri, gerçekleştirecekleri uçuşlardan 2 kat statü mili kazanabilecek.

Kampanya kapsamında yapılacak rezervasyonlarla, 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek seyahatlerde geçerli olmak üzere misafirler, hem tatil planlarını avantajlı koşullarla oluşturabilecek hem de Miles&Smiles üyelik statülerini daha hızlı yükseltme fırsatı elde edecek.

Turkish Airlines Holidays, kampanya kapsamında statü mili avantajının yanı sıra misafirlerine çeşitli ayrıcalıklar da sunuyor. Rezervasyonlar, seyahat tarihine 30 gün kalana kadar ücretsiz iptal veya değişiklik hakkıyla esnek şekilde planlanabiliyor. Ayrıca yurt içi otel ve tatil paketi (uçak+otel) rezervasyonlarında 6 taksit imkanı sağlanırken, her 10 bin liralık harcamaya 600 mil kazandırıyor.

Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyeleri ise yalnızca otel ve tatil paketi (uçak+otel) rezervasyonlarında geçerli olmak üzere yüzde 5 indirim veya her 10 bin lira harcamaya 1000 mil kazanma seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgi ve tüm koşullara "www.turkishairlinesholidays.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #THY

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THY'den Miles&Smiles üyelerine tatil kampanyası: 2 kat statü mil fırsatı!
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