THY’den rekor kâr

Türkiye'ninbayrak taşıyıcısıTürk HavaYolları'nın (THY) 9aylık bilançosu açıklandı.THY kârınıgeçtiğimiz yılınaynı dönemine göreyüzde 81 oranındaartırarak 69.5 milyarliraya yükseltti.Şirketin net borçlarıyüzde 7 azalarak210.5 milyar liradan 196.3 milyarliraya düştü. Satışlarındayüzde 61 artış olan THY 358.7milyar lira satış geliri eldeederken brüt kârı da yüzde 73artarak 96.5 milyar lira oldu.Dönen varlıkları yüzde 15artışla 254.2 milyar lira, duranvarlıkları ise yüzde 10 artışla696.1 milyar liraya çıktı.Özkaynakları yüzde 28 artışla343.2 milyar lira olan şirketinfaiz, amortisman vergi öncesikarı da yüzde 61 artışa 93.3milyar lira oldu.