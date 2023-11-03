THY’den rekor kâr

Türkiye'nin
bayrak taşıyıcısı
Türk Hava
Yolları'nın (THY) 9
aylık bilançosu açıklandı.
THY kârını
geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre
yüzde 81 oranında
artırarak 69.5 milyar
liraya yükseltti.
Şirketin net borçları
yüzde 7 azalarak
210.5 milyar liradan 196.3 milyar
liraya düştü. Satışlarında
yüzde 61 artış olan THY 358.7
milyar lira satış geliri elde
ederken brüt kârı da yüzde 73
artarak 96.5 milyar lira oldu.
Dönen varlıkları yüzde 15
artışla 254.2 milyar lira, duran
varlıkları ise yüzde 10 artışla
696.1 milyar liraya çıktı.
Özkaynakları yüzde 28 artışla
343.2 milyar lira olan şirketin
faiz, amortisman vergi öncesi
karı da yüzde 61 artışa 93.3
milyar lira oldu.