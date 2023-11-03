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Giriş Tarihi: 3.11.2023

THY’den rekor kâr

THY’den rekor kâr
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın (THY) 9 aylık bilançosu açıklandı. THY kârını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artırarak 69.5 milyar liraya yükseltti. Şirketin net borçları yüzde 7 azalarak 210.5 milyar liradan 196.3 milyar liraya düştü. Satışlarında yüzde 61 artış olan THY 358.7 milyar lira satış geliri elde ederken brüt kârı da yüzde 73 artarak 96.5 milyar lira oldu. Dönen varlıkları yüzde 15 artışla 254.2 milyar lira, duran varlıkları ise yüzde 10 artışla 696.1 milyar liraya çıktı. Özkaynakları yüzde 28 artışla 343.2 milyar lira olan şirketin faiz, amortisman vergi öncesi karı da yüzde 61 artışa 93.3 milyar lira oldu.
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THY’den rekor kâr
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