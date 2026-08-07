THY’den temmuzda tarihi rekor! Doluluk oranı yüzde 86,5’e ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayına ilişkin yolcu ve operasyon verilerini açıkladı. Şirket, temmuz ayında 9,5 milyon yolcu taşırken, kapasitesini dinamik şekilde yöneterek tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranına ulaştı.

THY'nin temmuz ayındaki yolcu doluluk oranı yüzde 86,5 olarak gerçekleşti.

ZAMANINDA KALKIŞ ORANI YÜZDE 82,4'E ÇIKTI

Şirketin operasyonel performansında da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. THY'nin zamanında kalkış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artarak yüzde 82,4'e yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde ise THY'nin toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 54 milyona ulaştı.

Aynı dönemde yolcu doluluk oranı 2,1 puan artarak yüzde 84,2 olurken, zamanında kalkış oranı da 0,6 puan yükselerek yüzde 81,8'e çıktı.

KARGO HACMİ YÜZDE 12 ARTTI

THY'nin yılın ilk 7 ayındaki kargo performansı da yükselişini sürdürdü. Şirketin bu dönemde taşıdığı kargo hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

THY'nin filosundaki uçak sayısı da temmuz sonu itibarıyla 563'e yükseldi.

Böylece şirket, yılın ilk 7 ayında yolcu sayısı, doluluk oranı, zamanında kalkış performansı ve kargo hacminde büyümesini sürdürdü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör