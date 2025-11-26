THY'den uçak bileti alımında yenilikçi hamle! TKPAY sistemi hayata geçti

Dünyada seyahat alışkanlıklarının değiştiğini, yolcuların artık yalnızca uçuş satın almadığını, yolculuk deneyiminin her aşamasında hız, güven, kişiselleştirme ve kolaylık beklediğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"TKPAY, tam da bu beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. Amacımız, yolcularımızın ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çeviri maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hale getirmek. Böylece hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de Türkiye'ye gelen turistler için dijital, kolay ve güvenilir bir ödeme sistemi sunarak ülke ekonomisine katkı sunmayı ve ülkemizde tutulan dövizi artırmayı hedefliyoruz."

"TKPAY, YOLCULARIMIZIN HER ADIMINDA YANINDA OLACAK"

Bolat, TKPAY Cüzdan'ın 16 milyon kişinin aktif olarak kullandığı THY uygulamasına entegre edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"TKPAY Cüzdan, müşterilerimizin yalnızca bilet alımlarında değil, restoran, konaklama, ulaşım, perakende gibi pek çok alanda ödeme yapabilecekleri bir açık devre sistemine dönüştü. Karekod ile ödeme, 7/24 ücretsiz transfer, mil çevirimi, avantajlı kur işlemleri ve nakit iade özellikleri ile TKPAY, artık yolcularımızın her adımında yanında olacak. Böylece Türk Hava Yollarının, Miles&Smiles programına üye olarak hem programın sunduğu ayrıcalıklı dünyadan hem de TKPAY'in ayrıcalıklar ekosisteminde sunduğu geniş imkanlardan faydalanacaklar."

TKPAY'i global bir seyahat cüzdanı haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bolat, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak seyahat ekosistemindeki tüm paydaşlarımıza ve yolcularımıza hem avantajlar hem de kolaylıklar sağlayacak TKPAY markasının kısa sürede planladığımız büyük hacme ve başarıya ulaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.