Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası
Giriş Tarihi: 9.02.2026 12:21 Son Güncelleme: 9.02.2026 12:40

THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), vizesiz seyahat edilebilen Avrupa ülkelerine yönelik avantajlı bilet kampanyasını başlattı.

AA
THY’den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası
  • ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran'a 129, Podgorica ve Tivat'a 159, Belgrad'a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek.

Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz