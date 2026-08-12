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Giriş Tarihi: 12.08.2026 13:55 Son Güncelleme: 12.08.2026 13:59

THY’den yeni uçuş rekoru! 14 bin kilometreyi aktarmasız 16 saat 26 dakikada geçti

Türk Hava Yolları, Juventus kafilesini Avustralya’nın Perth kentinden İtalya’nın Torino kentine 16 saat 26 dakikada aktarmasız taşıdı. Yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş, THY’nin 2016’daki İstanbul-Santiago rekorunu 11 dakika geride bıraktı.

DHA Ekonomi
THY’den yeni uçuş rekoru! 14 bin kilometreyi aktarmasız 16 saat 26 dakikada geçti
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Türk Hava Yolları, tarihinin uçuş süresi bakımından en uzun aktarmasız seferini Juventus kafilesi için gerçekleştirdi. Perth-Torino arasındaki uçuşun 16 saat 26 dakika sürdüğü ve yaklaşık 14 bin kilometrelik mesafenin aktarmasız kat edildiği bildirildi.

THY'NİN UÇUŞ REKORU 11 DAKİKA GELİŞTİ

Juventus'un Avustralya kampı kapsamında kullanılan TC-LJE tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, kafileyi Perth'ten alarak Torino'ya aktarmasız uçtu.

Yaklaşık 14 bin kilometrelik parkuru 16 saat 26 dakikada tamamlayan uçuş, Türk Hava Yolları'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği operasyonlar arasında uçuş süresi bakımından yeni rekor oldu.

THY'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 16 saat 15 dakikalık İstanbul-Santiago uçuşuna ait önceki rekor, Perth-Torino operasyonuyla geride bırakıldı. Yeni uçuş, önceki rekoru 11 dakika aştı.

JUVENTUS KAFİLESİNDE KENAN YILDIZ DA YER ALDI

Juventus kafilesini taşıyan uçakta milli futbolcular Kenan Yıldız ve Zeki Çelik de yer aldı.

Juventus, Perth'te Palermo ile oynadığı Derby d'Italia karşılaşmasını 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini milli futbolcu Kenan Yıldız ve Milik kaydetti.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI

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THY’den yeni uçuş rekoru! 14 bin kilometreyi aktarmasız 16 saat 26 dakikada geçti
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