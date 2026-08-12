THY’den yeni uçuş rekoru! 14 bin kilometreyi aktarmasız 16 saat 26 dakikada geçti

Türk Hava Yolları, tarihinin uçuş süresi bakımından en uzun aktarmasız seferini Juventus kafilesi için gerçekleştirdi. Perth-Torino arasındaki uçuşun 16 saat 26 dakika sürdüğü ve yaklaşık 14 bin kilometrelik mesafenin aktarmasız kat edildiği bildirildi.