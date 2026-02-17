THY’den yolcularına Ramazan ayına özel iftar menüsü

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan ayına özel olarak iftar saatine denk gelen uçuşlardaki yolcularına iftar menüsü hazırladı. İftar menüsünde Güllaç ve ekmek kadayıfı gibi tatlılar da yer alıyor.

Uçuş süresi ve kabin sınıfına göre planlanan ikramlar, Ramazan ayının ruhunu yansıtan seçkin sunumlarla Türk mutfağının köklü lezzet geleneğini yansıtacak. Türk mutfağının zengin lezzet mirasından ilham alınarak hazırlanan ikramlarla yolcular Ramazan ayının atmosferini yaşayacak.

Menüde ayrıca Güllaç, ekmek kadayıfı ve fıstıklı kadayıf gibi Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları, binlerce metre yüksekte misafirlere sunulacak.