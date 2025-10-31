THY’nin 2033 hedefi 40 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında şirketin yeni projeleri hakkında gazetecilere bilgi veren Bolat, "THY 2003 yılından bu yana sürekli büyüyerek dünyanın 3. büyük havayolu şirketi haline geldi. THY'nin son 16 yılda ülke genelinde ihracat şampiyonu olduğunu anımsatan Bolat, "2003 yılında 65 olan uçak sayısı 500'e ulaştı. THY son 16 yılın ihracat şampiyonu oldu. 2033 yılı hedefimizi de belirledik. Buna göre 2033 yılında 40 milyar dolar toplam ihracat Hedefliyoruz. Bunun 20 milyar doları net olarak ülkemize kalacak" dedi.

Dünyanın dört bir yanına koydukları seferlerle taşıdıkları yolcuları özellikle kültür turizmi için ülkemize getirmeyi hedeflediklerini anlatan Bolat, "Kişi başı 2-3 bin dolar civarında gittikleri yere para bırakan bu turist grubunu ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini daha çok tanıtarak farklı şehirlerimize getirmeyi hedefliyoruz. Gaziantep'te bulunduğu bölge itibariyle ülkemizin önemli bir tarih ve kültür merkezi. Burası ayrıca önemli bir sanayi merkezi. Sanayicilerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Burada kültür turizmini öne çıkarıp yıllık 1 milyon turist getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü burada 12 bin yıl geriye kadar gidebileceğimiz bir tarih var. Göbeklitepe de 10 bin insanın yaşadığını belirtiliyor, demek oluyor ki dünyanın pek çok ülkesindeki insanları ataları buradan gitmiş. Gaziantep zeytin ve peynirin de memleketi. Bu yörenin peynirlerini artık seferlerimizde ikram olarak sunacağız. Bunun için de tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Gaziantep ve çevresindeki 10 ilde 17 ayrı turistik merkezin olduğunu belirten Bolat, "Özellikle Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerden buralara kültür amaçlı turist çekmeyi planlıyoruz. Her yıl 150 milyon Çinli dünyayı geziyor, bunların ne kadarını ülkemize ve bu bölgeye çekersen bizim için kardır. Bu bölgelere uçak sefer sayılarını arttırdık, yapacağımız güçlü tanıtımlarla da turistleri rahatlıkla bölgeye çekebiliriz" dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin önemine dikkat çekerek, "İlimizin her tarafı tarih fışkırıyor. Örneğin Yesemek Açık Hava Heykel Müzemiz var, 3-4 bin yıl önce burası bir heykel, sanat imalathanesi. Burada yüzde 70-80 oranında tamamlanan heykeller farklı şehirlere gönderiliyormuş. Burası tek taşına bile turist gelmesi için yeterli ancak bunun gibi pek çok tarihi varlığımız var" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de son yıllarda yapılan çalışmaların tamamında kentin tarihi ve kültürel özelliklerini açığa çıkarıldığını vurgulayarak "Bugün kentimiz UNESCO Gastronomi Şehri oluyorsa, Avrupa'dan büyük ödül alıyorsa temelinde sahip olduğum bu kültürel miras ve ona sahip çıkacak çalışmalar yatıyor. THY ülkemizin gurur kaynağı, birlikte çalışarak kentimizi, bölgemizi ve ülkemizi daha da zenginleştirecek çalışmalara imza atacağız" dedi.