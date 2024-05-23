THY’nin 2033 hedefi belli oldu

PERSONEL SAYISI YÜZDE 8 ARTTI

31 Mart 2023 tarihi itibariyle 30 bin 772 olan Türk Hava Yolları çalışan sayısı 31 Mart tarihi itibariyle yüzde 8 artarak 33 bin 350 oldu. Havayolu şirketinde 6 bin 854 pilot ve pilot adayı, 15 bin 69 kabin memuru, 55 uçak bakım teknisyeni, 3 bin 495 yurt dışı ve 7 bin 877 yurt içinde çalışan personel bulunmakta.