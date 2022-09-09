THY’nin beklenen ilanı çıktı... THY kabin memuru alacak

Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının sonrası en hızlı yükselişe geçen havayolları arasında bulunan Türk Hava Yolları, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurları ile büyütüyor.

Filosundaki 388 uçak ile filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu havayolu şirketi olan THY resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden ilana çıktı.

Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvuru yapabilecek.

Türk Hava Yolları yolcularının gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor.

İlan yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanıyor. Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde çalışan kaynağını koruyan THY bu birlik sayesinde salgının olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını gerçekleştiren şirket, ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

*Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.