THY’nin, IndiGo Hava Yolları’na personeli ile kiraladığı uçak ilk İstanbul seferini gerçekleştirdi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Hindistan'da artan seyahat talebini karşılamak adına imzalanan kiralama anlaşması kapsamında IndiGo bugün itibarıyla Delhi-İstanbul rotasında uçuracağı Boeing 777 uçağı operasyonuna dahil etti.

Hindistan'ın Delhi kentinden hareket eden TK 4650 uçuş kodlu ilk sefere katılan IndiGo Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Pieter Elbers ve beraberindeki heyeti, İstanbul Havalimanı'na varışlarında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin yönetici ekibi tarafından törenle karşıladı.

Karşılama etkinliğinde konuşan Genel Müdür Ekşi, anlaşmanın yeni işbirliği fırsatları sunacağını belirterek şunları kaydetti:

"IndiGo'nun geniş gövde uçaklarla başlattığı uçuşların, iki ülke arasında kapasite artışına katkı sağlayacağını ve kod paylaşımı anlaşması ile birlikte Hindistan ve tüm dünya üzerinden yolcularımıza daha geniş fırsatlar sunacak alternatifler oluşturacağını görmekten mutluluk duyuyoruz. THY ve IndiGo bugün, IndiGo'nun Delhi'den İstanbul'a geniş gövde operasyonlarını başlatmasıyla ortaklıklarında yeni bir sayfa açtıklarını duyurdular. Projenin, bu çok değerli iki şirket arasındaki ticari ve stratejik işbirliğinin gelecekteki başarısına hizmet edeceğine inancımız tam. Bu işbirliğinin gerçekleşmesi için gerekli onay ve destekleri sağlayan Hindistan ve Türk sivil havacılık otoritelerine de ayrıca teşekkür ediyorum."

THY'NİN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARI OPERASYONLARDA KULLANILACAK

THY'nin B777 tipi uçağını ekipli olarak IndiGo Hava Yolları'na kiraladığı anlaşma kapsamında kiralama sürecinin 1 yıl süre ile devamı planlanıyor.

Bu kapsamda, THY filosunda yer alan B777-300ER tipi uçak ile İstanbul-Delhi hattında operasyona başlanacak, sonrasında da filoya ilave edilecek B777-300ER tipi uçak ile değiştirilecek. Devamında ise THY filosuna katılacak ikinci B777-300ER tipi uçak ile İstanbul-Mumbai hattında da uçuş sağlanacak.

THY hem business sınıf hem de ekonomi sınıfı bilet satışı yapabilecekken, operasyon yapısı gereği IndiGo Hava Yolları yalnızca ekonomi sınıfında bilet satışı yapabilecek. Bu çerçevede THY kabin ekipleri business sınıfındaki yolculara hizmet verecek.