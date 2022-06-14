THY’nin iştiraki TCI’den yeni ürün

DOKUZ ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Geliştirdiği ürünler ve aldığı ihalelerle birlikte 'uçak kabin içi' alanında dünyada önemli bir oyuncu haline gelme yolunda hızla ilerleyen TCI, bugüne kadar 200'ün üzerinde uçağa başta mutfak sistemleri olmak üzere çeşitli ürünler tasarlayarak üretimini gerçekleştirdi. Boeing, Airbus, Stelia gibi sektörün lider firmalarının tedarikçi kataloğunda yer alan ve dünyadaki birçok havayolu ve uçak leasing firmasına hizmet veren şirket 9 ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra Türk Hava Yolları, Sun Express, Lynx Air, Malaysia Airlines ve Donghai Airlines gibi havayollarının da önemli bir tedarikçisi ve destek sağlayıcısı konumunda bulunuyor.