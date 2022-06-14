THY’nin iştiraki TCI’den yeni ürün

Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik A.Ş ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ortaklığıyla havacılık sektöründeki ürünlerin yerlileştirilmesi hedefiyle kurulan Kabin İçi Sistemleri Tasarım ve Üretim A.Ş. (TCI) ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.
Daha önce uçaklarının 'galley' olarak adlandırılan mutfak sistemleri ile Kabin Servis Eğitim Simülatörlerini üreterek ihraç eden şirket, 'Lavatory' olarak adlandırılan uçak tuvaleti modülünü üretti.
HİJYEN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK
Yapısal ve endüstriyel tasarımı TCI ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli uçak tuvalet modülü olma özelliğini taşıyan 'PureLAV', Almanya'nın Hamburg şehrinde 14 Haziran'da düzenlenen 'Aircraft Interior Expo'da sektör ile buluştu.Yolcu uçaklarının ekonomi sınıfı için geliştirilen ürün, salgın nedeniyle kabin tuvaletlerindeki hijyen beklentilerini karşılayabilecek şekilde geliştirildi. Sensörlü sifon, sensörlü armatür, pedallı çöp kovası, UVC sanitasyon teknolojisi, bakteri barındırmayan tezgâh ve yüzey özellikleri ile ön plana çıkan ürün ile birlikte havayolu firmalarının hedefledikleri hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
DOKUZ ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
Geliştirdiği ürünler ve aldığı ihalelerle birlikte 'uçak kabin içi' alanında dünyada önemli bir oyuncu haline gelme yolunda hızla ilerleyen TCI, bugüne kadar 200'ün üzerinde uçağa başta mutfak sistemleri olmak üzere çeşitli ürünler tasarlayarak üretimini gerçekleştirdi. Boeing, Airbus, Stelia gibi sektörün lider firmalarının tedarikçi kataloğunda yer alan ve dünyadaki birçok havayolu ve uçak leasing firmasına hizmet veren şirket 9 ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra Türk Hava Yolları, Sun Express, Lynx Air, Malaysia Airlines ve Donghai Airlines gibi havayollarının da önemli bir tedarikçisi ve destek sağlayıcısı konumunda bulunuyor.
ÜRÜN AĞINI GENİŞLETECEK
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yerleşkesinde 133 personeli ile faaliyet gösteren TCI, önümüzdeki dönemde Cargo Container, Cargo Pallet, Overhead Bin, Side Wall Panel gibi diğer sektörel ürünlerle ürün ağını genişleterek havacılık alanında önemli ihracat kalemleri oluşturmayı amaçlıyor.