Haberler Ekonomi Haberleri THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli
Giriş Tarihi: 21.02.2026 14:18

THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli

Türk Hava Yolları (THY) ABD’nin New York kentinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY’nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli
Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD'nin New York kentine 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı bazı uçuşların, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere THY'nin resmi internet sitesinde yer alan uçuş durumu sayfası üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.

THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli
