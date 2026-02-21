THY’nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli

Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD'nin New York kentine 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı bazı uçuşların, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere THY'nin resmi internet sitesinde yer alan uçuş durumu sayfası üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.