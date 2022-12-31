THY’nin ‘rüya uçak’ları 16’ya ulaştı

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu Türk Hava Yolları (THY) filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. THY'nin ABD'li uçak üreticisi Boeing'e siparişin verdiği ancak salgın ve fabrikadaki sıkıntılar nedeniyle teslimatları geciken B787-9 'Dreamliner' uçaklarını filosuna katmaya devam ediyor.

Bu yılın son günü Boeing'in Güney Carolina'daki üretim tesislerinden teslim alınan TC-LLU kuyruk tescilli uçağın akşam saatlerinde İGA İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Bu uçak ile THY'nin filosundaki toplam uçak sayısı ise 393'e, rüya uçak olarak adlandırılan B787-9 Dreamliner tipi uçak saylısı ise 16'ya ulaşacak. Dış hatlarda başta ABD'de olmak üzere Küba, Meksika, Dubai, Uzak Doğu uçuşlarında, iç hatlarda ise İzmir ve Ankara uçuşlarında kullanılacak Dreamliner uçakları 'business sınıf' 30, ekonomi sınıfta 270 olmak üzere toplam 300 yolcu kapasiteye sahip.

Gövdesi tamamen kompozit olma özelliği taşıyan B787'lerin uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre, yüksekliği 17 metre, menzili ise 14 bin 140 kilometre.