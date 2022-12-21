Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'nin yeni nesil uçağı filoya katıldı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 18:26 Son Güncelleme: 9.5.2023 09:26

THY'nin yeni nesil uçağı filoya katıldı

Türk Hava Yollarının (THY) yeni nesil uçaklarından Airbus A350-900, boyanarak filoya katıldı.

THY’nin yeni nesil uçağı filoya katıldı

THY Teknik AŞ tarafından boyanan uçakla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin TC-LGL. THY filosuna yakın zamanda katılan yeni nesil uçaklardan biri olan Airbus A350-900 tipi için ilk uçak boyama hizmetimizi tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan görüntülerde, uçağın boyanma aşamaları yer aldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'nin yeni nesil uçağı filoya katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA