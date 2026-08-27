Ticaret 10 milyar $’a çıkacak sınır kapısı açılacak

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni dönem için hedef büyütüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat öncülüğünde 200 kişilik Türk iş dünyası heyeti Şam'a çıkarma yaptı. Türk heyeti Şam'da 63. Şam Uluslararası Fuarı'na katıldı. Heyet Halep'te Şeyh Neccar Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret edecek, sahadaki üretim ve yatırım imkânlarını yerinde görecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyareti kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenen "Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri" toplantısında konuştu. Bolat, dünya ekonomisinin ve ticaretinin jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve büyük ekonomiler arasındaki ticaret savaşları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, bölgesel işbirliğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Merkez bankaları arasındaki işbirliğinin sürdüğünü ve Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu konusunda olumlu gelişmeler beklediklerini aktaran Bolat, sınır illeri ve ticaret-sanayi odaları arasındaki işbirliklerinin de hız kazandığını kaydetti.

KAPI YIL SONUNDA AÇILIYOR

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki kurumsal adımlara değinerek, Gümrük İşbirliği Anlaşması'nın imzalandığını ve işbirliği komitesinin kurulduğunu hatırlattı. Bolat, bu yıl sonuna kadar Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda Suriye tarafından söz aldıklarını belirterek, "Bu hem Suriye'ye yeni bir giriş kapısı hem de Irak'a ve Körfez'e transit ticaret anlamında çok olumlu bir adım olacak" şeklinde konuştu. Geçen yıl Suriye'de 8 fuara katıldıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti: "2026'da da 8 fuara iştirak ediyoruz. Gelecek ay eylülde yapılacak olan 'Suriye'nin Yeniden İnşası, İmarı Fuarı'nda da TOKİ başta olmak üzere Türk inşaat ve yapı malzemeleri firmaları geniş katılımla yer alacak."





BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam temasları kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile de görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracak adımları ele aldıklarını anlatan Bolat, "Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık. Nisanda gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı'nda mutabakata vardığımız hususların takipçisi olmaya ve bunları somut sonuçlara dönüştürmeye yönelik irademizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.





ŞAM FUARI'NA YOĞUN İLGİ

63. Şam Uluslararası Fuarı'nda Türkiye 120 metrekarelik bir stantta yöresel ürünlerini sergiliyor. Fuara Türkiye'den yaklaşık 33 firma ve 1.000'e yakın ziyaretçi katılıyor. Geçen yıl Şam Uluslararası Fuarı'na 44 ülkeden 800'den fazla firma ve 2 milyonu aşkın ziyaretçi gelmişti.



SURİYE'DEN YATIRIM DAVETİ

Suriye Ticaret Odaları Birliği Başkanı Alaa el-Ali, Türk işadamlarına Suriye'de ortak yatırım ve üretim yapma çağrısı yaptı. Ali, yatırımcılara idestek verilmesinin amaçlandığını kaydetti. Suriye Yatırım Kurumu Genel Müdürü Ravad Ramadan da "Ekonomik ortaklık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.



7 AYDA İHRACAT YÜZDE 16.5 ARTTI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yıl Türkiye ile Suriye'nin ikili ticaret hacminin 3.7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "5 bin 800'e yakın firmamız Suriye'ye 3.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl yedi ayda ihracatımız yüzde 16.5 artışla 2.1 milyar dolara ulaştı. Biz bu tabloyu bir sonuç değil, başlangıç olarak görüyoruz" dedi. Gültepe, ihracat ailesi olarak çok daha fazlasını yapabileceklerine inandıklarını, Suriye'yi yalnızca bir pazar değil Türkiye'yi Körfez'e bağlayan önemli bir ticaret köprüsü olarak gördüklerini vurguladı. Gültepe, "Suriye'den tekstil hammaddesi, zeytinyağı ve tarım ürünleri ithalatımız artıyor. Biz tek taraflı satış değil, karşılıklı kazanç istiyoruz. Sınır bölgesinde ortak sanayi bölgeleri gündemde" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör