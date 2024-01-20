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Giriş Tarihi: 20.1.2024 10:34 Son Güncelleme: 20.1.2024 10:37

Ticaret Bakanı Bolat, GÜNSEL’i test etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9’u test etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ticaret Bakanı Bolat, GÜNSEL’i test etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti. Bakan ve beraberindeki heyeti Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ karşıladı.

GÜNSEL'de gerçekleştirdiği test sürüşünde Bakan Prof. Dr. Bolat'a, KKTC'deki mevkidaşı Olgun Amcaoğlu ile GÜNSEL Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün eşlik etti. Akgün, test sürüşünde, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL'in teknik özellikleri ile ilgili bilgi aktardı.

Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada, GÜNSEL B9 ile çok rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşadığını ifade ederek, "Bu deneyim, insanı müthiş bir heyecan ve dinamizmle dolduruyor. Modern, geniş, konforlu ve rahat bir sürüş gerçekleştirdik. Günsel Ailesi'ni ve bu projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

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Ticaret Bakanı Bolat, GÜNSEL’i test etti
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