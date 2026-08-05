Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya’da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo Caballero ile bir araya geldi.

İLİŞKİLER KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ

Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği içerisindeki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan İspanya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Madrid'de İspanya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Sayın Carlos Cuerpo Caballero ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, stratejik ortağımız, dost ve müttefik ülke İspanya ile, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Mevcut ekonomik ortaklığımızı daha da ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik ve bu doğrultuda Türkiye-İspanya 4'üncü Dönem JETCO Toplantısı'nın önümüzdeki sonbaharda Madrid'de, her iki ülkeden iş dünyasının güçlü katılımıyla düzenlenmesi konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiğini kaydeden Bakan Bolat, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin önemli gündem başlıklarından birini oluşturduğunu vurguladı. Bolat, "Bu çerçevede, AB üyesi ülkelerle güçlü ekonomik entegrasyonumuzun temelini oluşturan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve daha etkin işlemesine yönelik beklentilerimizi paylaştık.

İSPANYA 4. BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ

Kamu alımlarının, ekonomik iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşıyabilecek öncelikli alanlardan biri olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin son dönemde hayata geçirdiği ticaret, rekabet ve sanayi politikalarını değerlendirdik. Bu politikaların Türkiye'yi de kapsayıcı bir yaklaşımla şekillendirilmesinin, hem AB'nin rekabet gücüne hem de Avrupa'nın ekonomik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladık.

Görüşmemiz vesilesiyle, İspanya'yı FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ettik. Son dönemde İspanya'da meydana gelen orman yangınlarından duyduğumuz üzüntüyü ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçte dost ve müttefik İspanya'ya verdiği güçlü desteği bir kez daha teyit ettik" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin, Avrupa Birliği içindeki dördüncü büyük ticaret ortağı olan İspanya ile ikili ticaret hacmini gecen yılki yıllık 20,5 milyar dolardan, orta vadede yıllık 25 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerin aktararak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde, Türkiye ile İspanya arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın, iş dünyamızın ortaya koyduğu yenilikçi girişimler ve karşılıklı güven temelinde, önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör