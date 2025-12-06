Ticaret Bakanlığı: 1.179 milyar TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Gümrükler Muhafaza Ekipleri, piyasa değeri 1 milyar 179 milyon TL olan, 394 kilo metamfetamin ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yakalanan uyuşturucu madde, imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir TIR aracı şüpheli olarak değerlendirilmiştir.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen titiz çalışma neticesinde, NARKOKİM timlerimizin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş halde 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu tespit edilmiştir.

Olay kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilmiş olup, Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasıyla önemli bir kaçakçılık girişimi engellenmiştir.

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatılmıştır.

Gümrükler Muhafaza ekipleri; toplum sağlığını tehdit eden, organize suç gruplarını besleyen ve ülke güvenliğini zafiyete uğratan uyuşturucu kaçakçılığı mücadelesi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle kararlılıkla sürdürülmektedir.

Uyuşturucu ticaretinin; bağımlılığı artıran, kamu düzenini bozan, suç örgütlerine finansman sağlayan ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden bir faaliyet olduğu bilinciyle Ticaret Bakanlığımızca yürütülen mücadele, sıfır tolerans ilkesiyle devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla; uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlı duruşumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıntılar geliyor...