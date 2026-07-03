Ticaret Bakanlığı 4 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ kapsamında 4 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi.
107 ŞİRKETE ULAŞTI
Yeni düzenlemeyle birlikte dış ticaret sermaye şirketi statüsüne sahip şirket sayısı 107'ye çıktı.
Dış ticaret sermaye şirketleri, ihracatın geliştirilmesi ve dış ticaret faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla belirli kriterleri sağlayan şirketler arasından belirleniyor.
LİSTEYE EKLENEN 4 ŞİRKET
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler şunlar oldu: