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Giriş Tarihi: 3.07.2026 09:32

Ticaret Bakanlığı 4 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle 4 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdı. Kararla birlikte bu statüye sahip şirket sayısı 107'ye yükseldi.

AA
Ticaret Bakanlığı 4 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında 4 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi.

107 ŞİRKETE ULAŞTI

Yeni düzenlemeyle birlikte dış ticaret sermaye şirketi statüsüne sahip şirket sayısı 107'ye çıktı.

Dış ticaret sermaye şirketleri, ihracatın geliştirilmesi ve dış ticaret faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla belirli kriterleri sağlayan şirketler arasından belirleniyor.

LİSTEYE EKLENEN 4 ŞİRKET

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler şunlar oldu:

  • Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ
  • Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ
  • Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi AŞ
  • Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Ticaret Bakanlığı 4 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi
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