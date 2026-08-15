Ticaret Bakanlığı 6+6 kuralının ihlalini affetmedi! Sarı sitedeki araç ilanına 5 kalemde 435 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda yayımlanan bir araç ilanına yönelik denetimde birden fazla ihlal tespit etti. İş yeri adresinin zamanında bildirilmemesinden araç teslim belgesi düzenlenmemesine, 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uyulmamasından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan verilmesine kadar farklı ihlaller için toplam 434 bin 860 lira ceza kesildi.

CEZANIN KALEMLERİ TEK TEK AÇIKLANDI

Bakanlığın açıklamasına göre, iş yeri adres değişikliğinin süresi içinde bildirilmemesi nedeniyle 28 bin 620 lira ceza uygulandı.

İş yerinde bulunan iki taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlenmemesi nedeniyle ise 57 bin 240 lira idari para cezası verildi.

Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalar nedeniyle 50 bin lira ceza kesildi.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE KURALI İHLAL EDİLDİ

Denetimde, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmemesine rağmen iki taşıtın pazarlanması da tespit edildi.

Bu ihlal nedeniyle işletmeye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlanması nedeniyle 99 bin lira ceza verildi.

Böylece farklı ihlaller nedeniyle uygulanan toplam idari para cezası 434 bin 860 liraya ulaştı.

BAKANLIK DENETİMLERİN SÜRECEĞİNİ BİLDİRDİ

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicilerin korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimizin haklarını korumak, adil ve güvenilir bir piyasa düzenini tesis etmek için gerek yurt genelinde gerekse dijital ortamda denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Haber Girişi Baki Sancak - Editör