Ticaret Bakanlığı 81 ilde kırtasiye denetimi başlattı: 106 bin 901 ürün incelendi

"İSTANBUL'DA 5 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN 885 KIRTASİYE ÜRÜNÜ SATAN İŞLETMEYİ DENETLEDİK"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Şişli'de bir kırtasiyede katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında denetimleri aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.

2026-2027 yılı eğitim-öğretim dönemi öncesinde denetimlerin 5 Ağustos'tan itibaren başladığını ifade eden Menteşe, öğrencilerin güvenli ürünlerle eğitimine devam etmeleri ve velilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla söz konusu denetimleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Menteşe, bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul'da 5 Ağustos'tan itibaren 885 kırtasiye ürünü satan işletmede denetim yaptık. Bu 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem haksız fiyat açısından hem de ürün güvenliği açısından denetledik. Bu denetimlerimiz neticesinde yaklaşık 251 ürünün reyonla kasa arasındaki fiyatların uyuşmadığını gördük. Bunlara 997 bin 223 lira tutarında idari yaptırım uyguladık. Yine bu denetimlerin içerisinde 24 bin 378 ürünün de fiyatlarını yüksek bulduk. Haksız Fiyat Artışı (HFA) tutanağı düzenledik. Faturalarını istedik. Bunların alım ve satım faturalarını inceliyoruz. Neticelendiğinde de Bakanlığımız bu konuda kamuoyuna duyuru yapacaktır."